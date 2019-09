Rap Op Stap-kantoren zijn succesverhaal Nele Dooms

09 september 2019

17u10 1 Dendermonde De twee Rap Op Stap-kantoren in Dendermonde zijn een succes. Dat blijkt uit recente cijfers over het initiatief. Er werden dit jaar al meer dan 250 personen geholpen aan een uitstap of vakantieverblijf.

In een Rap op Stap-kantoor kunnen mensen met een beperkt budget terecht om daguitstappen, vakantieverblijven in België, kampen voor kinderen, culturele events of concerten en groepsuitstappen te boeken. Ze krijgen dan kortingen, die de sector zelf aanbiedt. Dat geeft hen de kans ook eens op vakantie te gaan.

Met de steun van de provincie opende het OCMW in Dendermonde twee Rap Op Stap-kantoren. Eén ervan bevindt zich sinds februari 2016 in het sociaal restaurant TVORK in Sint-Gillis. Een ander werd in lokaal dienstencentrum Het Zilverpand in Dendermonde ingericht. Omdat het kantoor in TVORK zo’n groot succes was, werd ondertussen dat in het Zilverpand gesloten.

Het kantoor wordt bemand door drie vrijwilligers, die geïnteresseerden wegwijs maken in het aanbod en helpen bij inschrijvingen. “Twee vrijwilligers komen uit de doelgroep en hebben als ervaringsdeskundigen een goed inzicht in de leefwereld van onze klanten”, zegt schepen Tomas Roggeman (N-VA).

In 2018 werden 184 reservaties gerealiseerd. Daarbij zijn 1.033 personen aan een uitstap of vakantieverblijf geholpen. 277 mensen namen deel aan de zomeruitstap van het Sociaal Huis naar Plopsaland. De voorbije zes jaar werden zes groepsuitstappen georganiseerd. In 2019 werden al 71 reservaties gerealiseerd, goed voor 252 personen, en drie groepsuitstappen.