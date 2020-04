Ramen en deuren mogen opnieuw open na zware bedrijfsbrand bij VPK, brandweer nog hele dag aanwezig Koen Baten

28 april 2020

09u06 0 Dendermonde De ramen en deuren mogen na de zware brand bij VPK in Oudegem opnieuw open, dat heeft de stad Dendermonde laten weten. De brand is intussen onder controle, maar de brandweer blijft zeker nog een hele dag aanwezig om het vuur verder te blussen.

De zware brand ontstond gisteren omstreeks 15.15 uur achteraan aan de verpakte balen papier. Mogelijks was het vuur al een tijdje bezig voor het werd opgemerkt. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse om het vuur te bestrijden. Tegen ‘s avonds 21.00 uur was het grootste deel van de brand onder controle, maar er werd nog heel de nacht verder geblust.

De regen is een gunstige factor voor de brand en de blussingswerken voor de hele brandweerzone. De rook is intussen neergedaald. Wie met assen op de tafels ligt kan dit best afwassen met water en zeep. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.