Radiozender TROS FM en handelsverenigingen slaan handen in elkaar voor steunactie lokale handelaars Koen Baten

07 april 2020

10u44 0 Dendermonde Radiozender TROS FM heeft een actie opgestart om de lokale handelaars in en rond Dendermonde te ondersteunen in deze moeilijke tijden. De actie ‘Wij sporten hart voor Dendermonde' kan een steun betekenen voor elke handelaar die het nodig heeft.

De bedoeling van de actie is om via het sporten, zowel indoor als outdoor, geld in te zamelen voor de lokale handelaars. Per prestatie of per kilometer kan je sponsoren aan een zaak naar keuze. Het ingezamelde geld wordt dan later overgeschreven naar de lokale handelaars.

TROS FM heeft de actie samen op poten gezet met Grandioos Grembergen, Verkén Sint-Gillis, Bruisend Baasrode en Dynamisch Dendermonde. Deze handelsverenigingen zullen instaan voor de eerlijke verdeling van alle steungelden.

Alle resultaten van de uitdaging zullen via verschillende apps verzameld worden en op een Facebookpagina geplaatst worden als bewijs. Via deze pagina kan je je eigen sportieve uitdaging bedenken en je laten sponsoren door vrienden en kennissen. Alles is toegelaten, behalve groepssporten omwille van de social distancing.