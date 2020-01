Raad van State vernietigt plannen De Dammen: vroegere bouwschriften voor bewoners blijven nu van kracht Nele Dooms

21 januari 2020

15u32 2 Dendermonde De Raad van State heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Dammen vernietigd. Het RUP maakte komaf met verouderde bouwvoorschriften in deze verkaveling en legde tegelijk een aantal regels vast voor het openbaar domein, zoals vrijwaring van groene zones. Een projectontwikkelaar trok met het plan naar de Raad van State en kreeg daar nu gelijk. Dat betekent dat de stad een nieuw RUP moet opmaken.

Het Dendermondse stadsbestuur maakte in 2017 werk van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Dammen. Dat moest het in de eerste plaats voor bewoners makkelijker maken om een bouwaanvraag voor bouwwerken of verbouwingen te bekomen. De Dammen is immers één van de oudere verkavelingen in de stad, zodat in de wijk nog verouderde verkavelingsvoorschriften gelden. Die werden met het nieuwe plan actueler en hedendaagser.

Bovendien werd ook de indeling van het openbaar domein in de wijk herbekeken. Zo worden een aantal groene ruimten, zoals het Pater Ruttenplein, speelplein Donck en speelplein in de Dammen, gevrijwaard van bebouwing zodat ze hun pleinfunctie konden behouden. Er werden ook een aantal publieke doorsteken doorheen de wijk voorzien, maar die werden uiteindelijk geschrapt na bezwaren en protest van bewoners. De geplande groene doorsteek tussen de Hof ter Bremptstraat, Nieuwburcht en Noordlaan bleef wel behouden.

Het is die laatste beslissing die de nv Matico, projectontwikkelaar die enkele percelen in de Hof ter Bremptstraat bezit, naar de Raad van State deed stappen om het RUP aan te vechten. Hij kreeg er gelijk omdat er een milieueffectenrapport rond het aantal extra woningen in het plangebied ontbrak. Daardoor is niet duidelijk hoeveel extra autobewegingen er zouden zijn, omdat niet geweten is hoeveel huizen er kunnen bijkomen. De beslissing van de Raad van State maakt dat het stadsbestuur het huiswerk zou moeten opnieuw maken. Omdat het RUP nu vernietigd is, blijven de bewoners overigens met de verouderde bouwvoorschriften in hun wijk zitten.