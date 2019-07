Raad van State vernietigt milieuvergunning Asbeco: buurt haalt opgelucht adem Nele Dooms

11 juli 2019

14u30 0 Dendermonde Het afvalverwerkend bedrijf Asbeco is zijn milieuvergunning om op haar bedrijventerrein in Schoonaarde asbestafval op te slaan en te verwerken kwijt. Na een procedureslag van meer dan vier jaar heeft de Raad van State die vergunning integraal vernietigd. De buurt, die zich altijd al verzette tegen asbest in de woonkern, reageert opgelucht.

Het dateert ondertussen van 2009 dat Asbeco zijn oog liet vallen op een terrein langs de Steenweg op Wetteren in Schoonaarde om er een asbestverwerkend bedrijf bedrijf te starten. De firma wilde er asbestafval aanvoeren, opslagen en verwerken en vroeg hiervoor een milieuvergunning aan. Dat zorgde van meet af aan voor een storm van protest bij buurtbewoners. Die verenigden zich in het actiecomité GAS of “Geen Asbest in Schoonaarde”. Het was de start van een ganse procedureslag van jaren met dan weer positieve, dan weer negatieve adviezen, toekennen en weigeren van vergunningen, beroepsprocedures, enzovoort.

Eind 2015 haalde Asbeco plots toch zijn slag thuis, toen toenmalig minister van milieu Joke Schauvliege wel een milieuvergunning voor het bedrijf goedkeurde. Buurtbewoners, die op dat ogenblik al jaren aan het protesteren waren tegen de plannen van het bedrijf, weigerden zich daarbij neer te leggen. Ze kregen daarbij steun van het Dendermondse stadsbestuur. Gevolg was dat er een procedure bij de Raad van State werd opgestart om de vergunning aan te vechten. “Het was een kaakslag voor ons dat Asbeco toch de vergunning kreeg toen”, schetst Pascal De Roock van het GAS-comité. “Het terrein ligt midden in een woonzone. Je hoeft toch geen specialist te zijn om te beseffen dat asbest verwerken tussen bewoning risico’s inhoudt. Asbest in een woonkern is gewoon te zot voor woorden.”

Nu is ook de procedure bij de Raad van state ten einde. En die is duidelijk: de milieuvergunning die toegekend werd aan Asbeco wordt integraal vernietigd. De Raad van State volgt daarmee het gelijkaardige advies dat de auditeur eerder al uitbracht. “De Raad oordeelt dat de milieuvergunning onwettig is omdat die toelaat dat er niet-hechtgebonden asbest wordt aangeleverd door particulieren en niet-erkende bedrijven, terwijl het project-MER de hieraan verbonden risico’s niet onderzocht heeft”, weet De Roock van zijn advocaat.

Maar er is nog meer. De Raad van State vernietigt ook het MER of MilieuEffectenRapport. “Eén van de MER-deskundigen was niet bevoegd om de psychosomatische aspecten te onderzoeken, terwijl in de MER-richtlijnen wel gesteld was dat de psychosomatische impact van het bedrijf onderzocht moest worden”, weet De Roock. “Door deze beslissing kan de vernietiging van de vergunning niet zomaar omgekeerd worden. Als het bedrijf dat toch zou willen, moeten ze helemaal van nul af aan beginnen met een nieuwe aanvraag. We hopen natuurlijk dat het zover niet komt en de hele zaak hiermee nu definitief stopt.”

Het arrest van de Raad van State heeft alleszins tot gevolg dat het bedrijf de huidige exploitatie van asbestverwerking onmiddellijk moet stopzetten. “We hopen dat het stadsbestuur dit spoedig controleert om de stopzetting te kunnen bevestigen”, zegt De Roock. “Er is lang genoeg ongerustheid geweest rond de gevaren van asbestverwerking in een woonomgeving.”