Putten, mul zand en stenen: “Fietspad Briel, als je het zo al kunt noemen, aan Schelde is echt onberijdbaar” Nele Dooms

26 juni 2020

10u11 0 Dendermonde/Buggenhout De Fietsersbond van Dendermonde vraagt stadsbestuur, provincie en Vlaamse Waterweg om dringend maatregelen te treffen voor de fietsroute aan de Schelde, ter hoogte van de Briel. “Met een combinatie van putten, oneffenheden, mul zand en steentjes is dit fietspad onberijdbaar”, klinkt het. “Terwijl het wel deel uitmaakt van twee fietsroutes.” Volgens het Dendermondse stadsbestuur is een oplossing op korte termijn niet mogelijk.

Twee fietsroutes lopen er langs de Schelde ter hoogte van den Briel, op de grens tussen Dendermonde en Buggenhout. Maar tussen Baasrode en Sint-Amands is het traject de naam ‘fietspad’ niet waard. “De fietsroute is hier het vervolg van het jaagpad tussen de Briel en de Oeverstraat”, zegt Pier Tielens, voorzitter van de Fietsersbond. “De met groene bordjes aangeduide ‘Scheldelandroute’ loopt door ‘Den Briel’ langs de Schelde. Maar het lijkt er meer een mountainbike parcours dan een toeristische route. Meer nog, het traject is gewoon onberijdbaar.”

Valpartijen

De situatie leverde zelfs al een klacht op bij de overheden. Dat kwam van een fietser uit Dilbeek die vanuit Dendermonde langs de Schelde richting Temse wilde fietsen. “Voorbij het centrum van Baasrode veranderde de route in een onverhard pad vol putten en oneffenheden”, getuigt die. “Plotseling reed ik op een kasseistrook met een grote plas. Ik schatte de diepte van de plas onvoldoende in en viel in een put van wel 30 centimeter. Ik reed noodgedwongen kletsnat en teleurgesteld naar huis en besloot om een klacht in te dienen.”

Volgens de Fietsersbond is het onbegrijpelijk: de plek verkeert immers al tientallen jaren in zeer slechte staat. “Na de klacht werden de diepste putten gevuld met een grote massa mul zand. Maar dat is natuurlijk geen oplossing”, zegt Tielens. “De combinatie van los zand met steentjes maakt het pad voor fietsers nu helemaal onberijdbaar.”

Fietstoerisme

De Fietsersbond dringt aan op dringende maatregelen om de toestand te verbeteren. “In afwachting van een degelijke oplossing moet er een bord komen met ‘Fietsers afstappen-gevaarlijke weg’”, klinkt het. “Volgende stap is een comfortabele verharding over de volledige lengte van aan het Italiaans restaurant tot aan de bloemmolens Lambers-Seghers. Amper 500 meter is dat, zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Zeker met de opmars van het fietstoerisme is dit een echte noodzaak. Met wat goede wil en een relatief kleine investering kan dit knelpunt opgelost worden.”

De dienst Toerisme van de provincie Oost-Vlaanderen keek het dossier al na en stelt dat de fietsroute op dit punt juridische gezien geen deel uitmaakt van het jaagpad. Het is een oude buurtweg, waarvan het Dendermondse stadsbestuur nu uitzoekt wie de eigenaar eigenlijk is. “We zijn op de hoogte van de slechte toestand van het traject Den Briel”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “We volgen dit verder op en vullen de putten op regelmatige basis. Ook zullen we het traject nivelleren zodat je dit met de fiets op een fatsoenlijke manier kan overbruggen. Maar asfalteren zit er voorlopig niet in. Daar zijn verschillende redenen voor: over de mengeling aan verhardingen die er nu is, zomaar een laag asfalt trekken is geen oplossing. Bovendien maakt er ook zwaar verkeer gebruik van deze route. Dat moeten we eerst kunnen weren vooraleer we het als fietspad heraanleggen. En er zijn nog vraagtekens over de inrichting van deze zone in de toekomst, in het kader van het project Ouden Briel als watergebonden industriegebied.”