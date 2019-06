Provincie reageert op open brief Bad Smell Hoogveld Nele Dooms

06 juni 2019

17u09 0 Dendermonde Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen stuurt een reactie op de open brief die het actiecomité Bad Smell Hoogveld postte op haar facebookpagina. Dat gebeurde nadat bekend raakte dat de provincie een aanpassing van de voorwaarden in de milieuvergunning van het bedrijf Empro niet nodig vindt.

Het Dendermondse stadsbestuur had aan de provincie gevraagd om bijkomende voorwaarden op te maken die geurhinder van waterzuivering moeten voorkomen en een opvolgingscommissie op te richten, die kan nagaan of de vergunning gevolgd wordt en welke problemen er nog zijn. De vraag kwam er omdat er al lang klachten zijn over geurhinder afkomstig van Empro, dat op het industrieterrein Hoogveld pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt. De provincie liet echter zopas weten dat het de voorwaarden niet zal aanpassen. Zowel schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) als het actiecomité Bad Smell Hoogveld reageerden teleurgesteld op die beslissing.

De provincie is echter formeel dat het nog wil afwachten. “Op basis van informatie van de Omgevingsinspectie, stelt de deputatie vast dat het bedrijf na een aanmaning al twee erkende deskundigen in de discipline lucht én water heeft aangesteld om de nodige onderzoeken uit te voeren”, klinkt het. “Daarbij werden ook al maatregelen voorgesteld. De deputatie wacht daarom liever eerst af of de maatregelen die nu uitgevoerd worden ook op langere termijn zullen volstaan om de geurproblematiek op te lossen. Daarom wordt voorlopig geen ambtshalve procedure tot wijziging van de voorwaarden opgestart. Als blijkt dat de resultaten van de lopende onderzoeken en maatregelen niet volstaan, kan op dat moment nog altijd besloten worden om een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden op te starten.”