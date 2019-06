Provincie niet bereid om voorwaarden milieuvergunning Empro aan te passen Nele Dooms

05 juni 2019

06u00 0 Dendermonde De provincie Oost-Vlaanderen is niet bereid om de voorwaarden in de milieuvergunning van het bedrijf Empro in Dendermonde aan te passen. Het Dendermondse stadsbestuur had hierom gevraagd, omdat er de voorbije jaren al heel wat klachten waren rond geurhinder van het bedrijf. De provincie laat echter in een brief weten niet in te gaan op de vraag om de voorwaarden bij te sturen. Schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) reageert boos.

Het bedrijf Empro, gehuisvest op het industrieterrein Hoogveld, heeft de voorbije maanden en jaren al voor heel wat heisa gezorgd in Dendermonde. Buurtbewoners uit Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis pikken het niet dat ze heel regelmatig geurhinder ondervinden van de stank afkomstig van het bedrijf. De firma verwerkt pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica. Begin dit jaar bereikten de klachten nog een piek, met zowat dagelijks meldingen van geuroverlast. De inspectie stelde uiteindelijk vast dat de oorzaak van de recentste klachten te zoeken viel bij de biologie van de waterzuivering. Die bevindt zich achteraan op het bedrijfsterrein in een open vat.

Door de beladen historiek van het dossier en de vele klachten en ongerustheid van omwonenden, besliste het Dendermondse schepencollege om de provincie te vragen de voorwaarden van de milieuvergunning van Empro aan te passen. “We wilden bijkomende voorwaarden die geurhinder van waterzuivering moeten voorkomen”, zegt schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “We drongen ook aan op de oprichting van een opvolgingscommissie, die op regelmatige basis zou kunnen nagaan of de vergunning wel gevolgd wordt en welke problemen er nog zijn.”

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen laat de stad nu echter weten dat het niet ingaat op de vraag tot bijkomende voorwaarden voor de milieuvergunning. “Op basis van advies van deskundigen, resultaten van nieuwe metingen en andere controles waaruit blijkt dat de installatie momenteel goed zou werken, vinden we het niet nodig in te gaan op de vraag om een procedure om de voorwaarden te wijzigen op te starten”, klinkt het. “Als zou blijken dat de huidige maatregelen op langere termijn toch geen vat zouden hebben op de geurproblematiek, kunnen we nog bekijken of bijstellen nodig is.”

De provincie wil dus gewoon afwachten, maar dat schiet bij schepen Meremans in het verkeerde keelgat. “Ik betreur ten zeerste dat bevoegd gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V) en de provincie ons verzoek niet inwilligen”, zegt hij. “Deze problematiek met Empro sleept nu al jaren aan. We wilden wat extra stok achter de deur om omwonenden geurhinder te besparen. Door de weigering van de provincie, die nu eenmaal bevoegd is, kunnen we nu alleen maar afwachten of de huidige maatregelen effectief zullen werken en de buurtbewoners hopelijk eens een zomer van stank verlost blijven. Alleszins zullen we vanuit de stad de vinger aan de pols blijven houden en blijft onze eigen stadsdienst de situatie nauwgezet opvolgen. We staan daarbij in contact met het bedrijf zelf, de bewoners en de Milieu-inspectie.”