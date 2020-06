Protest tegen woonproject UMA aan Krijgem groeit: ruim 400 bezwaren ingediend Nele Dooms

05 juni 2020

15u25 10 Dendermonde In een week tijd is het In een week tijd is het protest tegen het woonproject UMA , dat 175 woningen voorziet aan Krijgem in Dendermonde, stevig gegroeid. Er zijn ruim 400 bezwaren ingediend. Het schepencollege buigt zich nog voor de zomer over het dossier.

De realisatie van het UMA-woonproject is voorzien in het gebied tussen Gentsesteenweg, Krijgem en Oude Dender, vlabij het stadscentrum van Dendermonde. Projectontwikkelaars plannen op een ruim drie hectare groot terrein 175 woongelegenheden, maar ook fiets- en wandelpaden, natuurspeelparken en een waterspeeltuin. Dat kunnen ze doen omdat dit gebied al decennia lang ingekleurd is als ‘binnenstedelijk woongebied’, bouwgrond dus.

Aantrekkelijke omgeving

“Alleen kennen de Dendermondenaren het gebied rond de Oude Dender als een groene omgeving en een aantrekkelijke plaats om te wandelen, fietsen en joggen”, zegt Hans Michiels, één van de stuwende krachten achter het protest tegen het UMA-project. “Dit woonproject wordt gewoon een aanslag op onze groene omgeving. We vinden dat zo’n bouwproject niet thuishoort in wat nu voor velen een recreatieve en toeristische ader in de stad is. Bovendien vrezen we dat de verkeersknoop die Dendermonde nu al teistert alleen maar nog verder zal dichtslibben met zoveel extra woningen erbij.”

Omwonenden groepeerden zich in hun protest, richtten een Facebookpagina op en riepen op om bezwaren in te dienen. Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag liep immers de voorbije weken een openbaar onderzoek. Vrijdag werden in de Stadswinkel van Dendermonde 312 bezwaarschriften aan schepen van Ruimtelijke Ordening Marius Meremans (N-VA) overhandigd. “Reken daar nog eens de bezwaren bij die stad al rechtstreeks binnen kreeg, dan komen we op dik 400", zegt Jan Pannecoeck. “Voor ons is het duidelijk dat er absoluut geen draagvlak voor dit project is. We bedanken alle bewoners die hierover hun stem lieten en laten klinken. Bezwaren zijn er overigens niet alleen van inwoners uit de onmiddellijke buurt, maar ook van mensen uit de ruime omtrek die dit stuk groen in de stadsrand niet verloren willen zien gaan.”

Het schepencollege buigt zich binnenkort over het dossier om daarover een pre-advies te formuleren. “Daarbij zullen ook de bezwaren bekeken worden”, zegt schepen Marius Meremans. “We verwachten een advies tegen eind juni rond te hebben.”