Promo voor Ros Beiaardommegang in Brussel: Muziekkapel Brandweer luistert daarom op vooravond nationale feestdag al concert op met Paul Michiels op Grote Markt Nele Dooms

16 juli 2019

11u32 0 Dendermonde Niet op de nationale feestdag zoals de traditie het al jaren wil, zal de Muziekkapel van de Brandweer Dendermonde dit jaar haar kioskconcert opluisteren, maar wel op de vooravond daarvan. De muzikanten beloven sowieso muzikaal spektakel, samen met gastartiest Paul Michiels. Het is de volgende naam in het rijtje van topartiesten waar de Muziekkapel al mee mocht samenwerken.

Al van bij haar ontstaan geeft de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde jaarlijks een concert ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Dat gebeurt steevast op de Grote Markt. Dat dit jaar het concert niet op de 21 juli zelf plaatsvindt, maar wel op de vooravond daarvan heeft zo zijn redenen. “Het heeft allemaal te maken met een trip van de Ros Beiaardharmonie en de Dendermondse Gildereuzen naar Brussel in het kader van de promotie voor de Ros Beiaardommegang. Ze zullen er deelnemen aan de festiviteiten in de hoofdstad voor de nationale feestdag”, zegt Wouter Rogiers van de Muziekkapel. “Heel wat muzikanten van de Muziekkapel én onze kapelmeester Patrick Heirbaut maken ook deel uit van de Ros Beiaardharmonie, zodat zij op 21 juli niet in Dendermonde kunnen zijn. We wilden toch vasthouden aan ons jaarlijkse concert en daarom is het verplaatst naar zaterdagavond.”

Het rijtje gastartiesten dat in het verleden al de revue passeerde aan de zijde van de Muziekkapel is ondertussen lang. Onder andere Jelle Cleymans, Sabien Tiels, Belle Perez, Jean Bosco Safari, Geena Lisa, Udo en Lisa Del Bo tekenden eerder al present. “Met Paul Michiels kiezen we dit jaar voor een echte topartiest met een groot entertainment gehalte”, zegt dirigent Patrick Heirbaut. “Paul Michiels is een artiest die past bij de stijl van onze muziekkapel. Hij brengt het herkenbare popgenre met nummers uit de Soulsister-periode, maar ook andere covers. Het is een muzikaal programma dat we met de muziekkapel graag bespelen. Bovendien is Paul een echte allround entertainer die het publiek op de Grote Markt zeker in de juiste sfeer zal brengen. Laten we hopen dat het ook veel jonge muzikanten warm maakt om onze Muziekkapel te komen vervoegen.”

Het concert vindt plaats op zaterdag 20 juli en start om 20 uur op de Grote Markt. De toegang is gratis.