Project windmolens langs N41 volledig van de baan: geen beroep ingediend tegen weigering Nele Dooms

21 augustus 2020

16u48 1 Grembergen De actievoerders van Weet Wat Waait en buurtbewoners van de N41 in Grembergen halen opgelucht adem: er is geen beroep ingediend tegen de weigering van twee windmolens in deze buurt. Daarmee valt het doek over het project.

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Groep, wilde langs de N41 in Grembergen, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme, twee grote windmolens bouwen. Eén turbine zou langs de oostelijke kant van de N41 komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat. Tegen het project kwam massaal veel protest. Het actiecomité Weet Wat Waait verwoordde bezorgdheden over geluidsoverlast, slagschaduw, negatieve effecten op natuurgebied en de impact op het landschap.

Uiteindelijk besliste het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dat de windmolens er niet mochten komen. De vergunning werd geweigerd. Eoly had nog de kans om in beroep te gaan tegen de beslissing van de provincie, maar die termijn is ondertussen verstreken en er werd geen beroep aangetekend.

Het actiecomité reageert tevreden. “We zien hierin de bevestiging van onze opmerkingen: de locatie was slecht gekozen en met de leefbaarheid van omliggende wijken werd geen rekening gehouden”, klinkt het. “Gezien de heel dichte nabijheid van woningen en natuurgebied werden zowel de geluids- als de slagschaduwnormen overschreden. Er was bovendien geen aansluiting met bestaande landschapselementen. Deze windturbines zouden dus voor een absolute verstoring van de open ruimte en een schending van het landschap hebben gezorgd. We zijn dus blij dat dit hoofdstuk kan afgesloten worden.”