Project Vlaamse Meesters moet toeristen naar meesterwerk Van Dyck in Onze-Lieve-Vrouwekerk lokken Nele Dooms

03 juni 2019

16u01 6 Dendermonde Geen toerist of cultuurliefhebber zal de komende maanden kunnen ontsnappen aan de aandacht voor het meesterwerk ‘De Aanbidding der Herders’ van Antoon Van Dyck in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dendermonde. Het kunstwerk is immers opgenomen in het project ‘Vlaamse Meesters in Situ’, dat zopas officieel gestart is. Bovendien heeft de provincie een mooie brochure rond het erfgoed in de Dendermondse kerk klaar.

Met het project ‘Vlaamse Meesters in Situ’ wil Toerisme Vlaanderen kunstwerken op hun oorspronkelijke plek voor het brede publiek ontsluiten. Dat ook de dekenale O.L.V.-kerk van Dendermonde bij dit project is opgenomen, is niet verwonderlijk. Het gebouw bulkt van de kunstschatten. Daar hoort ook het topmeesterwerk ‘De Aanbidding der Herders’, dat Antoon Van Dyck in opdracht voor de Dendermondse kerk in de tweede helft van de zeventiende eeuw maakte. Experts steken hun lof over de kwaliteiten van het schilderij niet onder stoelen of banken. ‘Vlaamse Meesters’ moet nu tal van toeristen en cultuurliefhebbers uit binnen- en buitenland naar het schilderij lokken.

Tot 30 september zijn veertig locaties, waaronder Dendermonde, te ontdekken. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen vult het project aan door extra brochures ‘Erfgoedsprokkels’. Ook rond de Dendermondse kerk is zo’n handige en publieksvriendelijke wandelbrochure met het erfgoed van de O.L.V.-kerk opgemaakt. “Met de brochure in de hand is heel de kerk te ontdekken, met allerlei leuke weetjes.

Normaal gezien had tegen de lancering van het project het schilderij van Antoon Van Dyck gerestaureerd moeten zijn, maar dat is niet gelukt. “Ondanks verwoede pogingen”, zegt Etienne van Hecke, voorzitter van de kerkfabriek. “Het restauratiedossier dat we in 2016 opmaakten, was helemaal klaar én goedgekeurd. Ook de aanbesteding was rond en we hadden zelfs al een expert om de klus te klaren, maar uiteindelijk bleek dat er extra vooronderzoek van het kunstwerk nodig was om de restauratie nog beter en optimaal te laten verlopen. Dat kregen we voor de start van Vlaamse Meesters niet meer rond en dus is de restauratie nu ingepland voor het najaar.”