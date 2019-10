Project I3 wil meer sterke ouders van kinderen met bijzondere zorgnoden: “Nog te snel worden ze als moeilijke ouders bestempeld” Nele Dooms

15 oktober 2019

14u06 0 Dendermonde “Ouders worden nog te snel als ‘moeilijke mensen’ bestempeld, terwijl ze alleen het beste voor hebben met hun kind. Ze zijn geen vijanden van de school”. Dat zegt Sandra Van Heffen, die samen met enkele anderen Project I3 opstartte. De organisatie wil “sterke ouders” van kinderen met bijzondere noden vormen, door hen beter wegwijs te maken in het onderwijs. “We zijn overtuigd van de nood, de telefoon rinkelt dagelijks”, klinkt het.

Met vier zijn ze, de medewerkers van Project I3. Maar meer vrijwilligers zijn nodig en dus welkom. “Omdat we veel vragen van ouders krijgen die moeilijke termen uit het onderwijs niet begrijpen of er hun weg moeilijk in vinden”, zegt Sandra Van Heffen. “We willen een ketting vormen van sterke ouders. We hebben daar zelfs postkaarten voor gemaakt. Wie wil kan die invullen, op de achterkant zetten waarom hij de bestemmeling een sterke ouder vindt en versturen. Een schouderklop kan al eens deugd doen.”

Maar meer nog dan schouderklopjes wil Project I3 informatie bieden aan ouders. “Over wetgeving, over mogelijke extra zorg voor leerlingen met extra noden of leerstoornissen, over moeilijke woordenschat die gebruikt wordt”, zegt Van Heffen. “Veel ouders hebben nood aan verduidelijking, enerzijds om te begrijpen wat er over hun kind gezegd wordt en anderzijds om te weten wat mogelijk is voor hun kind. Door hen alle uitleg en mogelijkheden te geven, zorgen we voor meer assertieve ouders die met hun vragen naar de school durven trekken en een gesprek aangaan.”

Emotionele reis

Drijfkracht voor Van Heffen is idealisme. “Ik ben zelf mama van zonen met bijzondere noden”, zegt ze. “Van de oudste kreeg ik in 2006 te horen dat hij DCD heeft waardoor het motorisch moeilijker gaat. Het was de start van een emotionele reis. En daar kwam recent voor de jongste zoon nog eens de diagnose ASS/ADHD bij, autisme en een aandachtsstoornis. Ik bracht de voorbije jaren samen met de zonen al veel tijd door in diagnostische centra, revalidatiecentrum en wachtzalen bij therapeuten. Een verslag over hen lezen, doe ik met tranen in de ogen. Maar ik gebruik elk mogelijk instrument om mijn zonen zoveel mogelijk kans te geven te groeien en te schitteren. En ik geloof oprecht dat ouders vaak de ontbrekende link zijn binnen onderwijs, omdat zij hun kind als beste kennen. Maar vaak wordt dat te weinig gewaardeerd. Ouders zijn erg kwetsbaar in hun kinderen. Ik ben dat ook als het over mijn zonen gaat. Een goede voorbereiding van een gesprek tussen ouders en school is daarom zo belangrijk. Daarom heb ik Project I3 opgestart, samen met Tine Moons.”

Project I3 richt zich dan ook in het bijzonder naar ouders van kinderen met bijzondere zorgnoden. “Wil je als ouder dus weten wat een leerplan is? Wil je beter mee kunnen praten op een overleg over je kind? Wil je graag samen met ons bekijken waar je kind nood aan heeft? Wil je graag samen komen met andere ouders om over een bepaald onderwijsthema te praten? Of wil je gewoon een ei kwijt via de chat? Het kan allemaal bij Project I3", klinkt het. “De mensen achter dit initiatief zijn allemaal zelf ouder én zijn voldoende onderlegd dankzij opleidingen en beroepservaring om hiermee aan de slag te gaan. Dankzij steun van serviceclub Kiwanis kunnen we van dit project werk maken.”

Van Heffen, logopediste van opleiding en als zorgcoördinator aan de slag in een school voor buitengewoon onderwijs, is overtuigd van de noodzaak van haar initiatief. “Al hebben we vaak wel de indruk dat sommige scholen niet bepaald zitten te wachten op sterkere ouders, die duidelijk laten verstaan dat ze het beste met hun kind voor hebben”, zegt ze. “Ze worden dan al snel als moeilijke ouders bestempeld. Terwijl ouders echt geen vijanden van de school zijn, maar alleen betrokken willen zijn. Het zijn toch net zij die als geen ander weten hoe het met hun kind gaat. Geloof hen dan.”

Contact opnemen met Project I3, kan via sandra@project-I3.be.