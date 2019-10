Project I3 lanceert warme mutsen voor Warmste Week Nele Dooms

21 oktober 2019

Project I3 uit Dendermonde, dat er wil voor zorgen dat ouders van leerlingen met zorgnoden beter kunnen communiceren met de school en scholen sterker wil maken in oudercommunicatie, lanceert een actie voor de Warmste Week. “Een warme actie letterlijk en figuurlijk”, zegt Sandra van Heffen van Project I3. “We verkopen warme mutsen met daarop opschriften zoals ‘Ik ben een sterke papa’ of ‘Ik ben een sterke mama’. Daarvoor openen we een kleine webshop.” De opbrengst van de benefietactie is bestemd voor de vzw Project I3. Bestellen kan nu, de leveringen gebeuren vanaf eind oktober. Info: vzw-project-i3.myonline.store.