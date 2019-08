Project Briel blijft aanslepen: “Hangjongeren en verloedering op site die steeds meer een tweede Doel wordt” Nele Dooms

26 augustus 2019

13u42 0 Dendermonde Leegstaande panden, verloedering, onkruid en hangjongeren... Niels De Jong, één van de nog weinig overblijvende bewoners in de Briel, is het meer dan beu. Zelf probeerde hij ook al zijn eigendom te verkopen om aan de buurt te ontsnappen, maar dat lukt niet. Meer nog, De Jong heeft zelfs zijn showroom als keukenplaatser moeten sluiten. “Het is hier het zoveelste persoonlijke drama op een site die steeds meer een tweede Doel wordt”, klinkt het.

Amper een vijftal bewoners telt de Brielstraat momenteel nog. De plannen van provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM, voor het project “Oude Briel”, om het gebied aan de Schelde in Baasrode om te vormen tot een watergebonden industrieterrein met laad- en loskades, joeg de andere inwoners ondertussen weg. Tien jaar geleden al werden de plannen ontvouwd, maar concreet gerealiseerd is er ondertussen niets. Alleen diverse huizen werden opgekocht door Waterwegen en Zeekanaal van bewoners die beslisten te vertrekken. Voor wie nog overblijftn rest er een troosteloze, verloederde buurt.

“Het is hier huilen met de pet op”, getuigt Niels De Jong, één van de nog weinig resterende bewoners. “De leegstaande huizen zijn ondertussen een trekpleister geworden van rondzwervende jeugd en hangjongeren. Die zoeken vooral ‘s nachts deze plek op en maken amok. Ze dringen huizen binnen, brengen allerlei vernielingen aan en zorgen ervoor dat we ons hier niet echt meer veilig voelen. Bovendien staan de huizen die Waterwegen en Zeekanaal opkocht helemaal te verkommeren. Het zijn krotten geworden door leegstand. En het onkruid staat metershoog.”

De Jong en zijn gezin willen ook weg, maar staan met de rug tegen de muur. “In 2010 kocht ik het pand waar ik nu woon, nietsvermoedend van de plannen die er voor het gebied waren”, vertelt hij. “Ik kwam er wonen met mijn gezin en bouwde er een zaak als keukenmaker uit. Er was een loods om keukens te maken en ik zorgde voor een mooie showroom. Alleen heeft de stad me ondertussen verboden om die showroom open te houden. Plots kreeg ik bericht dat dit zonevreemd was en de nodige vergunning ontbrak. Een donderslag bij heldere hemel, ik begrijp er niets van. Het lijkt alsof ik de dupe ben van vuile spelletjes.”

Het pand verkopen, lukt bovendien niet. “Mogelijk geïnteresseerde kopers haken natuurlijk af als ze de problematiek van deze buurt horen”, legt De Jong uit. “Ik probeerde ook te verkopen via Waterwegen en Zeekanaal, zoals die ook vorige huizen in de buurt opkocht. Maar ook dat werd niets. W&Z liet verstaan dat de prioriteit weg was gevallen en ze niet meer opkopen. Ondertussen zitten bewoners hier dus vast in een soort tweede Doel.”

Ondertussen is het bij de overheid compleet windstil rond het Masterplan Oude Briel. Het is afwachten wat de nieuwe meerderheid in de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, waar N-VA, CD&V en Groen met de plannen gaat doen.