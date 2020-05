Problemen in gevangenis Dendermonde nadat onbekenden pakketten over muur gooien Koen Baten

17 mei 2020

21u11 0 Dendermonde In de gevangenis van Dendermonde zijn vandaag problemen ontstaan tussen de gevangenen en de cipiers. De aanleiding was dat er minstens twee pakketten over de muur werden gegooid die bestemd waren voor gevangenen.

Wat er in de pakketten zat, is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om drugs . Omdat de veiligheid niet meer kon gegarandeerd worden, werden de gevangenen niet naar binnen gelaten. Om de veiligheid van de wandeling te kunnen garanderen, werd om bijstand gevraagd van de politie van Dendermonde. Ook de federale reserve kwam ter plaatse in de gevangenis om de situatie weer op orde te zetten.

Morgen zal er een spoedoverleg plaatsvinden tussen de verschillende partijen waarbij ook de burgemeester en de politie van Dendermonde aanwezig zullen zijn. Er zal bekeken worden welke maatregelen getroffen kunnen worden op korte termijn om dit soort problemen te vermijden. Het zou niet de eerste keer zijn afgelopen weken dat er iets over de muur gegooid wordt. Sinds de start van de coronacrisis is er geen bezoek meer welkom in de gevangenis. Dat zorgde eerder ook al eens voor problemen.