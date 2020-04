Exclusief voor abonnees Pre-teaching in het gezin De Grauwe met vier dochtertjes: “Al paar keer horen donderen in Keulen. Gelukkig is er dan Google” Nele Dooms

22 april 2020

13u11 0 Dendermonde Pre-teaching. Dat is wat kinderen, en hun ouders, sinds deze week op hun bord krijgen nu de scholen nog altijd gesloten blijven. Evident blijkt het niet, en al zeker niet als je vier jonge kinderen thuis rondlopen hebt. Kim Van Wesepoel (38) en Pieter De Grauwe (38), ouders van Stella (10), Linn (9), Ellie (7) en Lia (6) laten ons meekijken in hun gezin. “Twee uur begeleiding per week? Daar zitten wij al over per dag”, klinkt het. “Maar we houden de moed erin en lassen ontspanningsmomentjes in.”

Met vier opgroeiende dochters is er altijd leven in de brouwerij in het gezin van Kim Van Wesepoel en Pieter De Grauwe in Appels. Papa doorkruist hele dagen het land met zijn vrachtwagen, terwijl mama doorgaans in een bonsaikwekerij werkt. Omdat ze nu technisch werkloos is, heeft ze wel thuis de handen vrij om vier kinderen die niet naar school kunnen in de hand te houden. En dat is niet min, met schooltaken die in tijden van coronacrisis en pre-teaching blijven binnenstromen. Lia mag dan nog een kleutertje zijn, voor zusje Ellie is het zwoegen in het eerste leerjaar met de eerste stappen naar leren lezen en rekenen. Linn en Stella zitten respectievelijk in het vierde en vijfde leerjaar.

Sinds maandag krijgen de vier kinderen nieuwe leerstof te verwerken. Van op afstand uiteraard, want door de coronacrisis blijven de scholen zeker nog tot in mei dicht. “Hectisch”. Zo omschrijft mama Kim de pre-teaching die ze in haar gezin in goede banen moet leiden. “Het is niet evident dat vier zo jonge kinderen zelfstandig kunnen werken”, stelt ze vast. “De noodkreetjes als ‘mama kan je even helpen’ en ‘mama het werkt niet’ zijn hier niet uit de lucht. Ik verleg mijn aandacht voortdurend tussen de vier. Stella werkt nogal gedisciplineerd, maar Linn moet ik bij de les houden. En Ellie begrijpt niet waarom haar jongere zusje Lia, die nog kleuter is, wel gewoon mag spelen terwijl zij schoolwerk moet maken.”

Structuur

Mama Kim probeert structuur in de dag te houden. “De wekker staat wel een beetje later dan op echte schooldagen, zo rond 8 uur”, klinkt het. “Na het ontbijt staat wel meteen schoolwerk op het programma. Meteen starten is echt nodig om alles gedaan te krijgen. De twee oudsten werken zolang Ellie bezig moet zijn. Omdat zij in het eerste leerjaar zit en dus eigenlijk alles echt nieuw is, ben ik het meeste met haar bezig. Gelukkig snap ik die leerstof nog allemaal. Ons meisje moet oefenen op woordjes lezen en krijgt de eerste lessen getallen splitsen tot 20 voor de kiezen. Bij de twee oudste is het al eens moeilijker: breuken gelijknamig maken, voor taal een thema rond kunst, spelling, alle provincies van België leren,... Ik heb het al een paar keer in Keulen horen donderen. Gelukkig is er dan Google om snel eens even iets op te zoeken, zodat ik het toch kan uitleggen.”

Geen controlefreak

De twee uur begeleiding die volgens minister Weyts voldoende moeten zijn per week voor ouders met hun schoolgaande kinderen thuis, klinken Kim veeleer als een mooie droom. “Twee uur? Daar zitten we hier al over per dag”, zegt ze resoluut. “Misschien komt het omdat hier vier kinderen zijn, maar ouders krijgen op dit ogenblik echt veel voor de kiezen. In de gaten houden welke taken de kinderen moeten doen, checken of ze wel alles afwerken, foutjes helpen verbeteren,.... Evident is het niet. En dat is niet omdat we de controlefreak willen uithangen, maar gewoon omdat het zonder die aandacht anders gewoonweg niet werkt. En eerlijk? We zijn toch liever mama of papa dan de strenge juf...”

Kim looft wel de school, De Oogappel, om voor alle kinderen een mooi overzicht met leerstof en taken in bundels in de brievenbus te steken. “Als we dat mooi volgen, lukt het wel”, klinkt het. “We mogen van de school ook een laptop lenen, want zelf hebben we er maar één thuis. Dat is natuurlijk niet genoeg met minstens 3 dochters die online instructiefilmpjes moeten bekijken. Het is zelfs met 2 laptops een hele puzzel om dat rond te krijgen.”

Toch is er ook tijd voor ontspanning. “We proberen overigens om niet de hele dag met schoolwerk bezig te zijn. Ook ontspanning is belangrijk, anders raakt de concentratie helemaal zoek. Mijn meisjes houden van buiten spelen en op dat vlak hebben we natuurlijk geluk met het mooie weer. Tussendoor zijn we creatief bezig met allerlei knutselmomentjes. Ik zoek allerlei dingen op die ze kunnen knutselen. En omdat ze alle vier hun vriendjes enorm missen, sta ik toe dat ze af en toe toch eens mijn GSM in de hand nemen. Met andere mama’s hebben we chatgroepjes aangemaakt om vriendjes met elkaar in contact te brengen.”

Het gezin probeert er de moed in te houden. “Het is voorlopig onduidelijk wanneer de scholen weer opstarten, maar wij doen alleszins ons best om hier het beste van te maken”, klinkt het.