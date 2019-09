Praatcafé dementie over moderne technologie ter ondersteuning Nele Dooms

13 september 2019

15u35 3

Het expertisecentrum rond dementie Meander van Dendermonde organiseert op dinsdag 17 september een volgend Praatcafé Dementie. Onderwerp deze keer is de ‘moderne technologie en hulpmiddelen als ondersteuning in de zorg’. Mantelzorgers, familie of vrienden geven vaak heel wat ondersteuning aan de persoon met dementie, vaak vanuit het hart, intuïtie en middelen uit de onmiddellijke omgeving. Tijdens het praatcafé kunnen ze enkele inspirerende voorbeelden leren kennen van technologie en hulpmiddelen die een aanvulling kunnen zijn in die zorg en ondersteuning. Er zijn verschillende infostands en demonstraties. Het Praatcafé gaat open om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het lokaal dienstencentrum Zilverpand, aan de Nieuwburcht 10 in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: 052/26.28.23 of www.praatcafédementie.be.