Postzegels ruilen in Zonnebloem Nele Dooms

21 mei 2019

De Postzegelkring van Sint-Gillis-Dendermonde organiseert op zaterdag 25 mei een postzegelbeurs. Verzamelaars van postzegels, telefoonkaarten, prentkaarten en andere waardestukken kunnen er terecht. Standhouders bemannen zo’n 150 meter aan tafel. Aanbod genoeg voor wie wil ruilen. De Postzegelbeurs vindt plaats in de zaal Zonnebloem, aan de Breestraat 109 in Sint-Gillis. Bezoekers zijn er welkom tussen 9 en 16 uur. De toegang is gratis. Info: 052/22.17.45 of via roger.van.der.veken@telenet.be.