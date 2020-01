Postzegelkring zorgt voor “Dendermondse veiling”: kopers gezocht voor unieke items gelinkt aan Ros Beiaard en stad Nele Dooms

20 januari 2020

13u53 0 Dendermonde De Postzegelkring van Dendermonde plant, in dit Ros Beiaardjaar 2020, een uitzonderlijke verkoop. Tijdens een Dendermondse veiling zullen liefhebbers en verzamelaars unieke items, allemaal gelinkt aan het Ros Beiaard en de stad Dendermonde, op de kop kunnen tikken. Meer dan 165 loten worden te koop aangeboden. “En daar zitten schatten tussen”, zegt voorzitter Jef Van den Eynde.

De koninklijke filatelistische Kring Dendermonde pakt regelmatig voor haar leden uit met veilingen. Bij de start van het Ros Beiaardjaar 2020 trekt de postzegelvereniging alle registers open en plant een verkoop voor een veel ruimer publiek. “We gaan voor een echte Dendermondse veiling”, zegt Jef van den Eynde. “Via leden en regelmatig via nabestaanden van overleden Dendermondenaars krijgen we heel vaak verzamelstukken binnen om te verkopen. We beschikken nu over een mooi aanbod van typische Dendermondse items. 2020, het jaar waarin ons Ros Beiaard door het centrum zal trekken, is ideaal om daar een verkoop rond te organiseren.”

Bij de meer dan 165 loten die te koop aangeboden zullen worden, zitten onder andere bijzondere etsen rond typisch Dendermondse thema’s. Onder andere de Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath zijn er op vereeuwigd. Er zijn ook verschillende affiches van diverse Ros Beiaardommegangen en Katuit en tinnen schalen van het Ros Beiaard en de reuzen. Van Dendermonde, Grembergen, Baasrode en Vlassenbroek zijn mooie, historische stafkaarten beschikbaar.

“Geïnteresseerden kunnen zich bovendien vergapen aan prachtige foto’s van de reuzen en ons Peird”, zegt Van den Eynde. “Er zijn zelfs glasramen. Daarbovenop bestaat het aanbod ook uit heel wat boeken over de Dendermondse geschiedenis, de sage van het Ros Beiaard en uitgebreide lectuur van Dendermondse deelgemeenten. Spectaculair zijn een boek van Dendermonde uit 1901, een roman van de Vier Heemskinderen uit 1921 en over het pijndersambacht uit 1923.”

Tijdens de verkoop biedt de Postzegelkring ook haar pakket “Ons Peird en zijn famille” aan. Dat bestaat uit een naslagwerk over het Ros Beiaard, een postkaart en een postzegel met het Ros op. Dat is verkrijgbaar aan 24 euro. Van het boek zijn ondertussen al duizend exemplaren verkocht.

De Dendermondse veiling zal plaatsvinden op zondag 16 januari en start om 10 uur. De verschillende loten zijn al vanaf 9 uur te bezichtigen. Geïnteresseerden kunnen terecht in café ‘t Peirt, aan de Kasteelstraat in Dendermonde. Wie wil meebieden en geen lid is van de Postzegelkring, betaalt een bijdrage van 2 euro. Info: kfkd@i4all.eu.