Postzegelkring zet ‘Peirt en zijn famille’ te boek met prentkaarten en foto’s van vervlogen Ros Beiaardommegangen Nele Dooms

04 september 2019

14u12 0 Dendermonde ‘Ons Peirt en zijn Famille’. Zo zal het nieuwe boek over het Ros Beiaard, gepubliceerd door de Postzegelkring Dendermonde heten. In de publicatie worden meer dan tweehonderd prentkaarten en foto’s opgenomen van Ros Beiaardommegangen uit het verleden. De cover van het boek alleen al is een unieke prentkaart van ‘t Peirt in 1899, verstuurd op 1 januari 1900.

“Het Ros Beiaardjaar in 2020, daar moeten wij ook iets speciaals voor doen als Dendermondse vereniging, vonden we”, zegt Jef Vanden Eynde, voorzitter van de Postzegelkring. “Begin 2018 kregen we al het idee om een bijzondere uitgave rond dit thema te voorzien. We dachten aanvankelijk aan een publicatie van een tiental bladzijden. Er volgde een oproep naar de Dendermondse inwoners om ons materiaal, zoals prentkaarten van het Ros en aanverwanten van de ommegangen te bezorgen om die tien pagina’s te vullen. Er kwam echter zo’n grote respons op, dat we zoveel materiaal binnen kregen dat de uitgave van een veel dikker boek mogelijk is.”

Dat boek zal ‘Ons Peirt en zijn Famille’ heten. “De familie van het Ros Beiaard, dat zijn onder andere de pijnders, de reuzen, schuttersgilden, ambachten, de Rommelpotten, de Hottentotten, de Walvis, ‘t Schipke, de Hellewagen, het Rad van Avontuur en de Knaptanden”, weet Tony Erpels. “We bieden een overzicht per ommegang en stofferen dat met materiaal van het Ros en zijn entourage. Daarvoor gaan we zelfs terug tot 1888. Vervolgens komen ommegangen van 1899, 1914 en 1930 aan bod. 1952 is een ‘specialleke’, want toen werd een poging gedaan ons Peirt te ontvoeren. Daarna vervolgen we met de ommegangen van 1958, 1975, 1990, 2000 en 2010.”

Ludiek interview

Het boek telt uniek materiaal en documenten. “Aan de hand van verstuurde prentkaarten kunnen we de ganse ommegang van 1914 reconstrueren”, zegt Vanden Eynde. “We beschikken ook over het origineel programma van de stoet. Ook de affiche van een promotentoonstelling van het Peirt in een tent van 1974 is onderdeel. De cover toont het meest exclusieve stuk waar we over beschikken: een prentkaart van ‘t Peirt van 1899, verstuurd op 1 januari 1900 en afgestempeld in Dendermonde. Leuk is een postkaart uit 1952, met in het Frans de tekst ‘Dendermonde zien en sterven, maar nu nog niet want het Ros Beiaard doet dit jaar zijn ronde’. Over de twee verhuizen die het Ros Beiaard meemaakte, in 1986 en 1996, lieten we een ludiek interview met ons Peirt opmaken, voorzien van de nodige foto’s.”

Ook oefeningen en repetities voor ommegangen maken deel uit van de publicatie. De Postzegelkring Dendermonde koppelt aan het boek bovendien ook de uitgave van een nieuwe prentkaart. Daarop is een beeld te zien van een repetitie uit 1975 aan de Vismijn. Een gloednieuwe postzegel toont een beeld van de repetitie voor de ommegang in 2010. Voorinschrijven voor ‘Ons Peirt en zijn Famille’ kan begin november. Het boek zal te verkrijgen zijn vanaf midden december. Info: jvdeynde@i4all.eu.