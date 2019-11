Postzegelkring verkoopt boek rond Ros Beiaard als zoete broodjes Nele Dooms

25 november 2019

17u32 2 Dendermonde Het boek van de Postzegelkring van Dendermonde ‘Ons Peirt en zijn Famille’ verkoopt als zoete broodjes. Er zijn al enkele honderden bestellingen voor de publicatie. Wie ook een exemplaar wil, moet snel zijn. Tot 6 december geldt een voordeeltarief.

De leden van de Postzegelkring zijn al sinds 2018 bezig met de samenstelling van hun boek. Het resultaat is een lijvig werk van 104 kleurrijke bladzijden. “Het levert uren lees- en kijkplezier op in afwachting van de volgende ommegang”, zegt voorzitter Jef Vanden Eynde. “De hele familie van het Ros Beiaard staat erin, van pijnders, over de gildenreuzen, schuttersgilden, rommelpotten, hottentotten, de Walvis en ‘t Schipke, knaptanden en andere. Het boek gaat terug tot de ommegangen vanaf 1888.”

Bij het boek horen ook een nieuwe prentkaart en postzegel. Boek, postkaart en postzegel worden aangeboden als pakket aan 20 euro. Geïnteresseerden kunnen hiervoor op zondag van 9.30 tot 11.30 uur terecht in café ’t Peirt, aan de Kasteelstraat 1 in Dendermonde.