Postzegelkring organiseert ruilbeurs, deze keer met extra materiaal rond stad en folklore Nele Dooms

06 maart 2020

15u39 2 Dendermonde De Postzegelkring van Dendermonde organiseert op zaterdag 7 maart haar jaarlijkse nationale ruilbeurs. Verzamelaars kunnen daar terecht om allerlei postzegels en prentkaarten te vinden. Bijzonder dit jaar is een extra aanbod van Dendermonds materiaal.

“We hebben zoveel standhouders dat we meer dan honderd meter tafels aan filatelistisch materiaal en nieuwigheden aan kunnen bieden”, zegt voorzitter Jef Vanden Eynde. “Naast een uitgebreid gamma aan postzegels en kaarten, zijn er ook oude documenten te vinden.”

Speciaal dit jaar is dat de de Postzegelkring zelf een eigen ruime stand voorziet. Daar zal materiaal te vinden zijn, dat allemaal gerelateerd is aan Dendermonde en zijn folklore. Het gaat om boeken, affiches, flyers, documenten, etsen, enzovoort. Wie wil, kan ook een exemplaar van het boek ‘Ons Peirt en zijn famille’ kopen, samen met de postkaart van een repetitie van het Ros Beiaard in 1975 en postzegels met afbeelding van de ommegang 2010.

Geïnteresseerden kunnen zaterdag terecht in het Koninklijk Atheneum aan de Geldroplaan in Dendermonde. De ruilbeurs is toegankelijk van 9 tot 15.30 uur. De toegang is gratis. Info: kfkd@i4all.eu of 0472/35.21.44.