Postkantoor verhuist ten vroegste in 2023, maar renovatiewerken zijn niet gepland Nele Dooms

18 december 2019

12u08 2 Dendermonde Het ziet er naar uit dat het postkantoor van Bpost, aan het Astridplein in het centrum van Lebbeke, nog zeker tot 2023 dienst zal doen in het huidige gebouw. Maar ondanks die lange termijn, zijn er wel geen renovatiewerken gepland voor een betere toegankelijkheid. Dat kwam volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman (N-VA) te weten na een vraag hierover aan de bevoegde minister.

Het postkantoor van Lebbeke beschikt niet meteen over een hedendaagse huisvesting. Het is gevestigd in een gebouw dat voor een groot deel leeg staat. Vroegere hadden ook de belastingen en Kind en Gezin er een onderkomen, maar die verhuisden al enige tijd geleden. Vier jaar geleden werd al beslist dat het postkantoor verkocht zou worden en Bpost voor haar dienstverlening in Lebbeke een andere, alternatieve locatie zou zoeken.

Maar dat blijkt nu nog niet voor meteen. “Ondanks een geplande verkoop, is een zoektocht naar een andere plek nog altijd niet aan de orde”, weet Kamerlid Tomas Roggeman. Dat bevestigde voogdijminister Philippe De Backer (Open Vld). “De loketten van het postkantoor zullen nog tot minstens 2023 open blijven. Maar ook renovatiewerken in het pand zijn niet voorzien. Bpost blijft dus gehuisvest in een gebouw dat niet meer aangepast is aan de noden van toegankelijkheid voor minder mobiele burgers. Het is nochtans een publiek gebouw, dat per definitie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het is spijtig dat een eerder genomen beslissing zo slecht wordt opgevolgd.”

Roggeman deed dan ook een oproep naar de minister: “Ofwel verkoopt Bpost het gebouw en zoeken ze een nieuwe locatie, ofwel renoveren ze het gebouw”, klinkt het. “Opnieuw jaren niks doen, is geen optie.”