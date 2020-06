Positieve geluiden bij heropening horeca: “Beter met beperkingen, dan helemaal niets” Nele Dooms Koen Baten

03 juni 2020

18u16 0 Dendermonde/Buggenhout/Berlare/Hamme Dat de horecazaken vanaf 8 juni opnieuw de deuren mogen openen, ook al is dat dan onder voorwaarden, wordt ook bij de cafébazen en restauranthouders in regio Dendermonde positief onthaald. De meesten klinken optimistisch, al zijn er ook bedenkingen. “We hebben geen zin om de strenge schoolmeester te spelen tegen klanten”, klinkt het. Maar al bij al is de teneur “beter met beperkingen, dan helemaal niets”. Wij sprokkelden de eerste reacties.

Iany Tsaoussis, café ‘t Peirt: “Verwacht niet meteen grote stormloop”

Iany Tsaoussis van café ‘t Peirt in hartje Dendermonde reageert enthousiast op het nieuws van de Veiligheidsraad over de heropening van de horeca. “Bijna drie maanden dicht, het is genoeg geweest”, zegt hij. “Ik kijk uit naar maandag. Er zijn flink wat regeltjes om in acht te nemen, maar ik heb nog liever dat dan gesloten blijven. Ik verwacht overigens niet meteen een stormloop op de cafés. Ik denk dat veel mensen nog schroom of schrik hebben voor het virus. De horeca zal het vertrouwen moeten terugwinnen dat op café gaan veilig kan verlopen.”

Tsaoussis ziet niet meteen erg grote problemen om zijn zaak aan te passen. “Ik heb een grote biljart midden in de zaak staan, die sowieso al voor afstand zorgt”, zegt hij. Maar ik zal toch ook een vijftal tafels van de ongeveer 15 moeten elimineren. Gelukkig heb ik een ruim terras aan de zaak, waar klanten iets kunnen drinken. Maar ik wil toch ook opkomen voor collega’s die dat geluk niet hebben. Ik hoop echt dat het stadsbestuur ter hulp schiet om extra terrasvergunningen te verlenen en terrassen te laten uitbreiden. Anders zullen velen het niet redden.”

Suzy De Clerq , Cafe ’t Pompierken: “Kijken naar haalbaarheid, anders nog maand langer dicht”

Suzy en haar partner moesten twee maanden geleden noodgedwongen hun café sluiten op het Dorp in Berlare door de coronacrisis, een zware klap. Ze zijn optimistisch nu ze terug open mogen, maar ze moeten wel nog kijken of dit effectief mogelijk is. “Ons café is bijzonder klein, dus we moeten nog bekijken of het mogelijk is met alle maatregelen om te openen en er voor te zorgen dat iedereen veilig kan bewegen”, vertelt Suzy. “We hebben geen feestzaal of extra ruimte dus moeten kijken hoe we alle tafels kunnen plaatsen. Het moet voor ons rendement opleveren, anders heeft het weinig zin om nu al te openen.” De uitbaters willen uiteraard heel graag terug open gaan en zijn ook blij met deze beslissing. “Maar als het te veel moeite kost en niet haalbaar is dan blijven we liever nog een maand dicht”, besluit Suzy.

Olivier Van de Meerssche, restaurant Appelsveer: “Nog wat meer duidelijkheid nodig”

In restaurant Appelsveer in Appels staan ze te popelen om weer te mogen starten, al hopen ze toch op nog iets meer duidelijkheid over richtlijnen. “Wat mogen we nu wel en wat niet, daar heerst toch nog wat verwarring rond”, zegt chef Olivier Van de Meerssche. “Maar er is één ding dat ik in deze coronacrisis geleerd heb: of je je nu druk maakt en stress hebt of je reageert gelaten, iets veranderen aan de situatie kan je toch niet. Wij beschikken alvast over een mooie tuin om volk te kunnen bedienen op ons terras. En ook binnen moet het mogelijk zijn om ons te organiseren. We gaan wel pas tegen het weekend van Vaderdag weer openen en zullen in eerste instantie ook onze afhaalservice, die we opstartten bij het begin van lockdown, behouden. We hopen alleszins heel veel klanten terug te zien. En dat die zich ook aan de richtlijnen houden. Waar we geen zin in hebben, is in de vervelende schoolmeester spelen. En dat gaan we ook niet doen.”

Sofi De Smedt, café Ieder ‘t Zijn: “Alle hens aan dek om maandag klaar te zijn”

Voor Sofi De Smedt van café Ieder ‘t Zijn aan het Dorpsplein van Baasrode, komt de heropening van de cafés nog sneller dan ze gehoopt had. “Deze had ik nog niet direct zien aankomen”, zegt ze. “Wij dachten dat ze eerst alleen de restaurants zouden openen en de cafés nog moesten wachten. Dat iedereen weer open mag, komt nu wat op onze kop gevallen. We vliegen er meteen in om maandag te kunnen starten. Binnen in de café was ik eerder al eens aan de slag gegaan om te puzzelen met tafels en de anderhalve meter afstand die daartussen moet. Maar nu er ook groepen van 10 mogen, moet ik dat toch ook nog eens goed herbekijken. We gaan voor deze zomer toch vooral mikken op buiten serveren. Daarvoor hebben we aan het stadsbestuur een ruimere terrasvergunning voor op het Dorpsplein aangevraagd.”

Kevin De Graef, café De Klok: “Ruimte genoeg voor 50 man"

Kevin De Graef nam dit jaar café De Klok over op het Dorpsplein in Moerzeke. Enkele maanden na de opening werd hij gedwongen met een sluiting, maar nu is hij helemaal klaar voor de opening. “De tafels staan overal al verspreid, ook in de feestzaal die nu een ideale ruimte is om iedereen ver genoeg uit elkaar te plaatsen", vertelt Kevin. “Op deze manier heb ik plaats voor zeker 50 personen.” Dat hij opnieuw open mag is niets te vroeg voor Kevin. “De verveling werd nu echt wel te groot en het is tijd dat ik opnieuw achter mijn toog kan staan. Optredens geven mag helaas nog niet, maar dit komt hopelijk wel goed de komende maanden. Het is al een goede start en ik heb er zin in.” Om de klanten veilig te laten binnenkomen heeft Kevin ook een aparte tafel voorzien met handgel. “Dit kunnen de klanten dan gebruiken bij het binnenkomen. De veiligheid gaat nog altijd voor, maar ik ontvang iedereen met een glimlach.”

Sandy Vanroose, café Drytoren: “Geen zin in champetter spelen”

Sandy Vanroose, van café Drytoren aan de Dries in Opdorp, is iets minder enthousiast. “Ik zie het als een moeilijke opgave om de cafés, gezien alle regels die gerespecteerd moeten worden, vlot te laten draaien”, zegt hij. “Wat zeg je tegen een vaste klant die aankomt als eigenlijk alle plaatsen al bezet zijn? Het is toch moeilijk om die wandelen te sturen. Of hoe ga je om met de vele fietsers die aan de Dries passeren en massaal neerstrijken op het terras. Ik heb echt geen zin in discussies over regeltjes met klanten of om de champetter met het vingertje te spelen. Daarvoor ben ik geen cafébaas. Ik denk dat ik het de eerste weken nog even aankijk voor ik effectief heropen. Ik speel eerder met het idee om de grote zaal aan mijn café te openen als restaurant. De voorbije weken had ik al een goed draaiende afhaalservice en die kan ik zo dan uitbreiden in de zaak zelf.”

Steven Aelbrecht, restaurant Cleophas: “Menukaart op onderleggers met QR-code laten drukken”

Positieve geluiden zijn er wel bij Steven Aelbrecht van restaurant Cleophas in Sint-Gillis-Dendermonde. “De sluiting heeft lang genoeg geduurd”, zegt hij. “Al zal het wel een grote puzzel worden op vlak van tafelschikking in de zaak. Als we klanten buiten in de tuin plaats kunnen geven, hebben we ruimte genoeg. Maar binnen zal dat beperkt moeten worden tot een zeventigtal terwijl er dat anders 120 zijn. Het is wat afwachten of zo’n beperking houdbaar is. Want dit zorgt voor minder inkomsten terwijl de vaste onkosten wel hetzelfde blijven. Maar het kon slechter! Het is misschien niet helemaal zoals het zou moeten zijn, maar het is goed dat we weer kunnen starten. Omdat we hoorden dat menukaarten niet zouden mogen, lieten wij alvast onze menu’s op onderleggers drukken. Die kunnen individueel per klant dienen. En ze beschikken over een QR-code voor wie nog meer info over bepaalde gerechten zou wensen.”