Portland en Alps openen nieuw Geruis-seizoen Nele Dooms

22 oktober 2019

17u03 2 Dendermonde De bands Portland en Alps openen vrijdag 25 oktober het nieuwe seizoen van Geruis in Dendermonde.

Dat initiatief van Cultuurcentrum Belgica is de verzamelnaam van een reeks sfeervolle concertavonden, met kwalitatieve sterke bands. De Dendermondenaar hoeft daardoor niet meer naar de grootsteden om van een tof concert te kunnen genieten. Portland brengt dromerige indiepop met harmonische en fragiele stemmen. Na de finale van Humo’s Rock Rally 2016 en De Nieuwe Lichting 2018 gaat het als een sneltrein voor het duo muzikanten. De voorbije zomer stonden ze nog op het podium tijdens Rock Werchter en Pukkelpop. Nu hebben ze een nieuw album ‘Your Colours Will Stain’ uit. In het voorprogramma van deze band speelt Alps. Dat is een zeskoppige band uit Antwerpen die al een aantal jaren samen speelt onder verschillende projecten, maar nu naar buiten komt met een compleet project. Typisch is een geheel eigen sound met melancholie en zweverige soundscapes met meerstemmige zang.

De concertavond vrijdag start om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 16 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of www.ccbelgica.be.