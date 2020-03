Popverbranding slot van geslaagd carnavalsfeest Nele Dooms

03 maart 2020

08u12 0

Met een popverbranding namen de Dendermondse carnavalisten afscheid van het voorbije carnavalsfeest. Voor het eerst vond die popverbranding overigens plaats op de site van de Hollandse Kazerne en niet op de Gedempte Dender zoals de voorbije jaren. De Gedempte Dender wordt immers binnen afzienbare tijd heraangelegd tot het park “Groene Dender” en daarom leek het de stad niet meer opportuun de popverbranding daar te laten plaatsvinden. De carnavalisten vonden alleszins vlot de weg naar de Hollandse Kazerne en dat deed Prins Carnaval Gianni deugd. “Het doet goed te zien hoe veel volk hier samen is voor de popverbranding”, zei hij. “Daardoor is dit een heel mooie afsluiter.” Daar was ook Willy Ophalfvens, voorzitter van het carnavalscomité het over eens. “We hebben een heel goede carnavalsstoet gehad en het weer zat ons dit jaar, in tegenstelling tot de storm vorig jaar, erg goed mee. De groepen hebben fantastisch werk geleverd aan wagens en kostuums en daar zijn we erg dankbaar voor.” Het was uiteindelijk aan Gianni om de pop in brand te steken. Na nog enkele liedjes zat carnaval 2020 er definitief op.