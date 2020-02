Popverbranding maakt einde aan drie dagen feest Koen Baten

26 februari 2020

09u21 0 Dendermonde Aan de Werf in Baasrode werd gisteren de carnavalsstoet afgesloten met de traditionele popverbranding. Alle carnavalisten verzamelden er om afscheid te nemen, maar eigenlijk wordt er nu al uitgekeken naar de editie van 2021.

Het was rond 21.00 uur dat de pop gisteren in brand werd gestoken, na de laatste afscheidswoorden van Prins Joachim. Het was een zeer emotioneel afscheid met hier en daar een traan. Na de verbranding trokken de carnavalisten nog een keer de nacht in om te feesten.