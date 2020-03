Politiezones houden samen grote controle Koen Baten

17 maart 2020

10u47 0 Dendermonde De politiezone van Dendermonde heeft samen met de politie van Buggenhout en Lebbeke een grote controle opgezet op alle grondgebieden van hun zone. De controle vond afgelopen weekend plaats.

Er werd zowel gebruik gemaakt van geüniformeerde ploegen als anonieme ploegen die de controles uitvoerden. In totaal werden 38 voertuigen staande gehouden en 65 personen gecontroleerd. Een chauffeur was onder invloed van alcohol.

Vier andere bestuurders legden een positieve drugstest af. Twee personen die geseind stonden werden aangetroffen en een persoon werd betrapt op het bezit van drugs. “Voor beide politiezones was dit een erg positieve samenwerking", zegt Kris Collaert van de zone Buggenhout/Lebbeke. “Deze actie was een eerste aanzet, maar zal waarschijnlijk in de toekomst nog gebeuren. Verkeersveiligheid is zeer belangrijk voor onze zones", klinkt het.