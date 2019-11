Politiezones doen mee aan BOB-campagne eindejaar Koen Baten

28 november 2019

16u25 0 Dendermonde Vanaf morgen wordt de officiële start gegeven van de nieuwe BOB-campagne voor het eindejaar. Alle politiezones in de regio rond Dendermonde nemen deel aan de campagne en zullen frequent controleren en zichtbaar zijn in het straatbeeld. “We proberen dagelijks te controleren op het veld als dit mogelijk is", klinkt het.

De politiezones in de regio nemen zeker deel aan de campagne. Hamme/Waasmunster zal proberen om op dagelijkse basis in het straatbeeld te zien zijn. “Indien mogelijk doen we ook nog extra controles die niet gepland staan", zegt korpschef Maria De Sterck.

Ook in Dendermonde doen ze uiteraard volop mee, net als in Berlare/Zele. “Een quota voor de controles is er niet, maar wij proberen ze zo vaak mogelijk uit te voeren wanneer het toelaatbaar is en er niet te veel andere interventies zijn", zegt Johan De Bruycker.