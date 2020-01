Politiezone Dendermonde trekt maar liefst 7 rijbewijzen in voor 15 dagen Koen Baten

20 januari 2020

12u57 0 Dendermonde Opvallende cijfers voor de politiezone van Dendermonde afgelopen weekend. Bij een controle op alcohol en drugs in het verkeer werden er dit weekend maar liefst zeven rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor een duur van 15 dagen.

Voor de controleactie werden in totaal 12 medewerkers ingezet. De controle vond plaats op zondagmiddag. In totaal werden er 406 voertuigen gecontroleerd. De politie trok vier rijbewijzen in voor het sturen onder invloed van drugs. Drie rijbewijzen werden voor 15 dagen ingetrokken voor alcohol in het verkeer.

Daarnaast dienden ook nog eens drie andere bestuurders hun rijbewijs in te dienen voor drie uur nadat ze alarm hadden geblazen.

Niet alleen alcohol en drugs werden afgelopen weekend vastgesteld bij de controle. Er werden ook nog enkele pv’s opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs en een geldige verzekering.

Twee bromfietsers met klasse A werden in beslag genomen. Daarnaast was er ook een bestuurder die bewust het rode licht negeerde. Hij zal zich binnenkort mogen verantwoorden voor de politierechtbank. Daarnaast werden er ook verschillende voertuigen aan de klem gelegd en een nummerplaat in beslag genomen.