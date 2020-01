Politiezone Dendermonde en Lokeren slaan handen in elkaar voor grote controle Koen Baten

12 januari 2020

11u55 0 Dendermonde De politiezones Dendermonde en Lokeren hebben tijdens het weekend zonder alcohol de handen in elkaar geslagen om een grote controle te houden op beide grondgebieden. Het idee kwam van Kris Lamens van de verkeerspolitie om de samenwerking te houden. In Lokeren kreeg de controlepost meteen te maken met een achtervolging.

Op verschillende locaties in Dendermonde en Lokeren werd er gecontroleerd. De eerste controlepost in Lokeren was het al meteen prijs. Een bestuurder met een levenslang rijverbod reed in de controle en sloeg op de vlucht. “Hierdoor moesten we achtervolgen. De motards konden hem onderscheppen maar daarna ging hij te voet op de vlucht. De hondenteams konden hem uiteindelijk lokaliseren, zegt Kris Lamens, hoofd van de verkeerspolitie Dendermonde.

De controle samen kadert in de opleiding van Kris. “Het is goed dat zones eens samen werken om een controle te houden", klinkt het. “Het is de eerste keer dat we samen controleren op alcohol en drugs, maar wie weet kan dit in de toekomst nog herhaald worden.”

In totaal werden ongeveer 18 manschappen ingezet om de controle te doen. Er waren motards van Dendermonde, speurhonden van Lokeren, en manschappen van Dendermonde en Lokeren aanwezig. “In Lokeren zelf controleerden we 152 auto’s. Er was de achtervolging en we betrapten ook een bestuurder onder invloed van drugs." Zijn rijbewijs werd meteen 15 dagen ingetrokken. In Lokeren werd ook een chauffeur betrapt zonder gordel.

In Dendermonde werden 336 voertuigen gecontroleerd onder meer op de Mechelsesteenweg. Twee bestuurders legden hier een positieve ademtest af en moesten hun rijbewijs voor zes uur inleveren.