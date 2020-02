Politiereglement voor Ros Beiaardommegang is nog niet koud of Facebook-event kondigt ajuinverkoop op 24 mei aan... op 101 meter van kazerne Nele Dooms

13 februari 2020

15u29 0 Dendermonde Een ludieke ajuinenverkoop op exact 101 meter van de Hollandse Kazerne, de thuisbasis van het Ros Beiaard in Dendermonde, op de dag van de Ros Beiaardommegang. Daarover circuleert sinds donderdag een event op Facebook. De actie komt er vlak nadat de Dendermondse gemeenteraad een politiereglement voor de Ros Beiaardommegang goedkeurde. “Ajuinen verboden op 24 mei”, klinkt het daar.

Met nog honderd dagen voor de Ros Beiaardommegang in Dendermonde, stijgt niet alleen de Ros Beiaardkoorts in de stad, maar lijkt ook de eeuwenoude vete tussen Aalst en Dendermonde weer op te leven. Het is gewoonte dat beide steden er een ludieke rivaliteit op na houden.

Dendermonde goot deze week alvast weer olie op het vuur door in het politiereglement voor de Ros Beiaardommegang een wel heel bijzonder punt op te nemen. Dat de Aalstenaars ‘ajoinen’ genoemd worden, is daar niet vreemd aan. “Tijdens de Ros Beiaardommegang worden ajuinen enkel toegelaten in uiterst verdunde vorm of als afgeleid product. Het bezit, de verkoop en het gebruik van rauwe ajuinen zijn niet toegelaten binnen een straal van 100 meter rond de Hollandse Kazerne”, staat er te lezen.

Tegenreactie

De Dendermondenaren kunnen hun plezier niet op bij de invoering van deze regel. En in Aalst staan ze al meteen op hun achterste poten. Het was dan ook te verwachten dat er enige tegenreactie zou komen. Die resulteert nu in een nieuw Facebook-event: ‘Ajuinverkoop op 101 meter van kazerne’.

“Naar aanleiding van het politiereglement over de groentendiscriminatie van de ajuin, kunnen ajuin-liefhebbers samenkomen op deze plek”, legt Joris Vinck, die het event aanmaakte, uit. “Deze plaats, waar de Veerstraat kruist met de Kasteelstraat, is op meer dan 100 meter van de Kazerne gelegen dus daar zijn ajuinen toegelaten. Het is daarom een veilige locatie om de ajuin te eren.”

De ajuinverkoop is voorzien op zondag 24 mei, van 12 tot 16 uur. De dag van de Ros Beiaardommegang dus. “Dit is wel duidelijk bedoeld als grap”, voegt Vinck er aan toe. Afwachten dus of er ajuinen zullen aangeboden worden die bewuste zondag...

