Politierechters geven tips & tricks aan agenten in het veld om werking gemakkelijker te maken Koen Baten

26 november 2019

13u27 2 Dendermonde Een vijftigtal agenten uit het Oostelijke deel van Oost-Vlaanderen verzamelden dinsdag in het stadhuis van Dendermonde voor een unieke lezing van drie politierechters. Peter D’Hondt uit Dendermonde, Siegfried Stallaert van Gent en Chris De Roy van Sint-Niklaas kwamen er tips geven om de samenwerking tussen parket en politie te vereenvoudigen en makkelijker te maken voor iedereen. “Het is voor het eerst dat we buiten de rechtbank samen zitten met agenten uit het veld", zegt initiatiefnemer politierechter Peter D’Hondt.

Tips over het opstellen van een proces-verbaal, tips bij het opmaken van een aanrijdingsformulier. De drie rechters uit Oost-Vlaanderen geven uitleg aan vijftig agenten uit verschillende zones. Het is een unieke dag, want voor het eerst hebben rechters en agenten contact buiten de rechtbank. “Wij zijn bijzonder blij dat we eens kunnen spreken met de mensen die in het veld staan en praktische informatie geven om de samenwerking voor ons allemaal eenvoudiger te maken", zegt politierechter Peter D’Hondt. Naast Peter D’Hondt is ook Chris De Roy aanwezig, die in Sint-Niklaas zetelt, en Siegfried Stallaert, die in Gent zetelt. Alle politiezones in dit gebied stuurden enkele afgevaardigden naar Dendermonde om de infodag mee te volgen.

“Wij zijn een model qua rechtspraak in onze regio en dat zien we ook aan de cijfers van ongevallen en de feiten. Deze samenkomst is bijzonder uniek en kan ons helpen om alles eenvoudiger te maken", klinkt het. Er werden verschillende presentaties gegeven en de agenten hebben de mogelijkheid om ook zelf vragen te stellen. Niet alleen in Dendermonde zal zo een lezing worden gegeven. Op 10 december vindt in Gent ook een lezing plaats waarbij de rechters aanwezig zullen zijn.