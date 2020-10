Politierechter ziet bestuurder die rijexamens nog moest afleggen achter stuur kruipen nadat hij rijbewijs op griffie kwam halen Koen Baten

06 oktober 2020

18u07 0 Dendermonde Acht leden van de griffie in Dendermonde en politierechter Peter D’Hondt merkten op 11 januari 2019 op dat B.S. achter het stuur van zijn wagen kroop in Dendermonde nadat hij eerst zijn rijbewijs was gaan afhalen op de griffie in Dendermonde. De man had echter zijn examens nog niet afgelegd en mocht dus helemaal nog niet rijden. “Mijn vrouw was aan het rijden op dat moment", probeerde de man de meubelen nog te redden.

B.S. had een rijverbod tot 9 januari en moest daarbij ook zijn examens opnieuw afleggen alvorens hij weer achter het stuur mocht kruipen. Dat had de man duidelijk niet zo goed begrepen toen hij twee dagen na zijn rijverbod zijn rijbewijs kwam halen op de griffie. Politierechter Peter D’Hondt was ook aanwezig op de rechtbank toen en merkte de man op en voelde meteen nattigheid. Ze hielden hem even in de gaten en het leek alsof hij niet met de auto zou rijden toen hij plots rechtsomkeer maakte en toch achter het stuur kroop.

Politierechter Peter D’Hondt maakte zelf een proces-verbaal van de overtreding waardoor de man vandaag opnieuw voor de rechtbank moest komen. De politierechter mocht de zaak wel niet zelf behandelen omdat hij de vaststellingen deed, en liet zijn collega nog inspringen. Alvorens de collega er was, probeerde B.S. de rechtbank er nog van te overtuigen dat zijn vrouw reed.

Toen de collega van Peter D’Hondt zei dat hij zijn proeven nog moest afleggen, beweerde hij dat hij zijn examens al gedaan had. Documenten kon de man er echter niet van voorleggen, waardoor de rechtbank oordeelde dat hij stuurde zonder de examens te hebben afgelegd.

Dit leverde de man meteen een nieuwe geldboete op van 4.000 euro en een rijverbod van zes maanden. Hij moet ook nogmaals al zijn examens opnieuw afleggen alvorens hij weer kan rijden.