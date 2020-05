Politierechter Peter D’Hondt is terug: straatracer die met 129 per uur door zone 50 scheurt, krijgt twee jaar cel en 10 jaar rijverbod Koen Baten

22 mei 2020

14u29 1 Dendermonde Politierechter Peter D’Hondt heeft een straatracer uit Lebbeke bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Samen met een kompaan was hij aan het racen op de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Er werden snelheden gehaald tot 129 kilometer per uur. “Lang geleden dat we op dit zwart punt nog zo’n fratsen hebben gezien”, zei politierechter Peter D’Hondt.

De feiten speelden zich vorig jaar af om 20 uur ‘s avonds op de bekende steenweg in Dendermonde. Op de foto waren beide voertuigen perfect naast elkaar te zien en reden ze bijzonder snel. De man uit Lebbeke daagde niet op in de rechtbank. Dat de man op het moment van zijn straatrace ook een rijverbod had, deerde hem alleszins niet. De politierechter maakte er dan maar meteen korte metten mee en stuurde hem naar de gevangenis. Naast zijn celstraf kreeg de man ook een geldboete van 16.000 euro en een rijverbod van 10 jaar. Als hij ooit nog wil rijden, zal hij moeten aantonen dat hij geschikt is en al zijn examens opnieuw afleggen alvorens hij achter het stuur mag plaatsnemen.