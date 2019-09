Politierechter nodigt minister Ben Weyts uit om zitting in politierechtbank van Dendermonde te komen volgen Koen Baten

10 september 2019

14u46 3 Dendermonde Politierechter Peter D’hondt nodigde vandaag tot twee maal toe minister van mobiliteit Ben Weyts uit om eens een zitting te komen mee volgen. Hij deed dit naar aanleiding van twee bestuurders die terecht stonden voor drugsgebruik en al gebruikten alvorens ze hun rijbewijs hadden gehaald.

Bij het halen van je rijbewijs moet je een formulier ondertekenen dat je geen verslaving hebt. Beide beklaagden hadden dit formulier gewoon ondertekend terwijl ze al drugs gebruikten nog voor ze hun rijbewijs hadden gehaald. De beklaagde gaven dit ook toe in de rechtbank. “Een simpele test door eens te plassen in een potje had kunnen aantonen dat ze hun rijbewijs niet konden verkrijgen”, aldus D’hondt. “Ik nodig Minister Ben Weyts eens uit naar hier om een zitting mee te volgen, zodat hij zelf eens kan ervaren wat er mis loopt en hoe het beter kan”, aldus Peter D'hondt. “Misschien ziet hij dan wat hij eens kan doen met het rijbewijs en welke aanpassingen er nodig zijn.”

Of de minister van Mobiliteit zal ingaan op de uitnodiging van de politierechter is op dit moment niet duidelijk. Peter D’hondt hoopt alvast dat hij eens langs komt om te kijken hoe het er aan toe gaat tijdens een zitting.