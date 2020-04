Politiecombi Buggenhout/Lebbeke knalt tegen bestelwagen tijdens prioritaire rit Koen Baten

09 april 2020

Dendermonde Aan het kruispunt Noordlaan met de Mechelsesteenweg in Dendermonde is deze avond een zware aanrijding gebeurd tussen een politiecombi en en Mercedes bestelwagen. Het ging om een politievoertuig van de zone Buggenhout/Lebbeke die prioritair op weg was naar een oproep.



Het ongeval gebeurde kort voor 20.00 uur deze avond. Een politievoertuig van de zone Buggenhout/Lebbeke was kort daarvoor iemand gaan afzetten in Dendermonde na een interventie op hun grondgebied. “Tijdens hun terugkomst kregen ze een nieuwe oproep waardoor ze prioritair opnieuw naar onze zone reden", klinkt het bij de politie.

Aan het kruispunt liep het echter mis en kwamen ze hard in aanrijding met een Mercedes bestelwagen die in de richting van de Leopoldlaan reed. De bestelwagen werd aangereden in de flank en kwam daarna tegen een verlichtingspaal terecht. De voorruit werd verpletterd maar de bestuurder bleef gelukkig ongedeerd.

Ook de agenten in het voertuig bleven ongedeerd, maar waren wel danig onder de indruk van het ongeval. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop en moesten getakeld worden. Er zal nu nog een verder onderzoek gevoerd worden naar de exacte omstandigheden van het ongeval. Ook de track en trace van het politievoertuig zal uitgelezen worden. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen.