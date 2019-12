Politie waarschuwt voor valse verkoop kaarten Ros Beiaardommegang Nele Dooms

06 december 2019

15u07 6 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde lanceert een oproep om inwoners van de stad te waarschuwen voor de valse verkoop van kaarten voor de Ros Beiaardommegang. Online advertenties waarin tickets aangeboden worden, zijn vals.

Nadat fans van het Ros Beiaard tot twee koude nachten doorbrachten aan het stadhuis om er zeker van te zijn dat ze tribunekaarten voor de apotheose van de ommegang op de Grote Markt konden kopen, doken al snel online de eerste zoekertjes op op tweedehandswebsites. Het merendeel daarvan kwamen van mensen die kaarten zochten, maar er stonden ook kaarten te koop. Alleen blijken die advertenties vals.

“De jongste dagen heeft de lokale politie verschillende meldingen gekregen over kaarten voor de Ros Beiaardommegang die via internet te koop worden aangeboden”, zegt korpschef Patrick Feys. “Zoals altijd is het advies: als het te mooi lijkt, is het meestal niet waar! Mensen moeten zich bovendien geen illusies maken: kaarten voor op de Grote Markt zijn weg en worden niet meer verhandeld. Wie erin slaagde tickets te kopen, houdt die voor zichzelf of verdeelt ze hoogstens onder vrienden of familie. Het is verboden om tickets door te verkopen met winst of tegen woekerprijzen. Aangeboden kaarten online zijn vals of bestaan waarschijnlijk niet.”

De politie vraagt om ook voorzichtig te zijn met tickets voor tribunes die langs het parcours opgesteld staan. “Betaal enkel de officiële ticketprijs en probeer een eventuele transactie ook fysiek te doen”, klinkt het. “Alle kaarten zijn genummerd en bevatten een afdruk van het hoofd van het Ros Beiaard met speciale weerkaatsende folie. Kaarten van de Grote Markt zijn vergezeld van een plastieken polsbandje.”