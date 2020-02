Politie vindt eigenaar van kluis terug na diefstal in woning Koen Baten

02 februari 2020

17u12 2 Dendermonde De politie heeft gisteren na een half jaar speurwerk de eigenaar van een gestolen kluis teruggevonden.

De kluis werd tijdens de zomer gevonden in het park aan het station. Die was daar gedumpt door de dieven, maar wat ze niet hadden gezien was dat er nog een aanzienlijke som geld in zat. Eind december plaatste de politie al eens een oproep op sociale media om de eigenaar van de kluis terug te vinden. De eigenaar kon aan de hand van enkele specifieke kenmerken zijn kluis komen ophalen, met ook nog een deel van de inhoud in.