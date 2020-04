Politie stelt 16 pv’s op voor niet essentiële verplaatsingen Koen Baten

05 april 2020

10u00 0 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft gisteren op heel het grondgebied een controle gehouden in het verkeer. Ze controleerden vooral of de bestuurders wel een essentiële verplaatsing deden. In totaal werden 16 pv’s opgesteld.

Een van de controles vond plaats op de Ouburg in Oudegem. Ook op de Noordlaan en de Steenweg naar Wetteren in Schoonaarde werd er gecontroleerd. In Schoonaarde werden al meteen vijf processen-verbaal opgesteld voor niet essentiële verplaatsingen. Ook op de andere locaties werden nog bestuurders betrapt. In totaal kregen 16 bestuurders een boete.

De politie kon ook nog enkele andere overtredingen vaststellen. Twee bestuurders waren onder invloed en een chauffeur reed rond zonder verzekering. Hij werd aan de klem gelegd.