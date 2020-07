Politie schrijft tien pv’s uit voor het niet dragen van mondmasker Koen Baten

30 juli 2020

14u45 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft woensdag tien pv’s uitgeschreven in het stadscentrum. Alle tien voor mensen die geen mondmasker droegen in de zone waar het verplicht is door de stad. De politie zal ook de komende dagen sterk blijven controleren.

De politie laat weten dat de cijfers over het algemeen goed zijn en dat de maatregelen goed opgevolgd worden. Alleen woensdag hadden ze heel wat vaststellingen. Ze roepen dan ook op om de maatregelen te blijven volgen en het mondmasker te dragen.

Het dragen van een mondmasker in Dendermonde is verplicht in de Brusselsestraat, Oude Vest, Vlasmarkt, Vismijn en het Heldenplein. Er is ook signalisatie geplaatst door de politie om dit duidelijk te maken.

Het dragen van een mondmasker is overal verplicht op markten, rommelmarkten, in winkels, horeca als je niet zit en in alle openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen.