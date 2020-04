Politie ontdekt kleine plantage in wijk in Sint-Gillis-Dendermonde: tientallen planten in beslag genomen Koen Baten

14 april 2020

21u25 118 Dendermonde Op het H. Vandemeulebrouckeplein in Sint-Gillis-Dendermonde heeft de politie deze avond tientallen cannabisplanten in beslag genomen die in een woning gekweekt werden op het plein. Verschillende combi’s kwamen ter plaatse.

De inval gebeurde deze avond kort voor 20.00 uur. Hoe de politie de plantjes op het spoor is gekomen is niet duidelijk. Erg omvangrijk was de plantage niet, want het betreft hier een kleine rijwoning in een wijk achter de Carrefour in Sint-Gillis-Dendermonde. De politie haalde er wel tientallen planten naar buiten, maar hoeveel ze er net gevonden hebben kunnen ze niet vertellen.

De actie was snel afgerond en de planten zullen nu vernietigd worden. De woning werd niet verzegeld. Volgens buurtbewoners waren er regelmatig brommers te zien, maar het is niet duidelijk of zij iets te maken hebben met de zaak. Voor de woning stonden op het moment van de inval ook wel twee brommers. Of er op dit moment al iemand gearresteerd is wou de politie nog niet kwijt.

Begin dit jaar, op 14 januari, werd er in Sint-Gillis-Dendermonde ook al een cannabisplantage ontmanteld. Ook daar werd heel wat materiaal naar buiten gehaald en was de omvang wel een stuk groter.