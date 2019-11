Politie neemt verwaarloosde honden in beslag van eigenaar die in september nog man in de arm stak omdat hij zijn dieren aanraakte Onderzoek naar dierenmishandeling opgestart Koen Baten

26 november 2019

14u33 14 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft maandag twee honden in beslag genomen in de Fabriekstraat in Baasrode. De dieren werden al maanden verwaarloosd, hingen regelmatig aan een ketting en kregen niet genoeg te drinken tijdens de zomermaanden. Opvallend detail, de eigenaar viel in september nog twee personen aan nadat ze zijn honden aan het strelen waren. “Wij hebben nu een onderzoek opgestart naar dierenverwaarlozing", aldus korpschef Patrick Feys.

De buurt en verschillende organisaties hadden al langer aangeklaagd dat de dieren, een Stafford en een Mechelaar, verwaarloosd werden en er niet gezond uit zagen. Afgelopen zomer werd er ook al verschillende keren actie ondernomen om de beesten daar weg te krijgen, maar tot maandag werd er geen gehoor gegeven aan de oproep. “De dieren hingen regelmatig aan een ketting en konden niet vrij rond lopen", klinkt het uit goede bron. “Bovendien kregen ze afgelopen zomer amper water om te drinken.”

Bedreigd door eigenaar

De afgelopen maanden ging de situatie van de honden nog meer achteruit. De groepen en personen die actie ondernamen werden intussen ook zelf bedreigd door de eigenaar van de honden. Dierenwelzijn werd ook verschillende keren op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse om ook de nodige vaststellingen te doen.

Opmerkelijk in heel deze zaak is dat de eigenaar van de honden op 15 september betrokken raakte bij een steekpartij in de Fabriekstraat. De man was toen op bezoek bij zijn ex-vriendin waar de honden zaten. Twee mannen die daar langs liepen zagen de honden zitten en waren er een beetje mee aan het spelen. De eigenaar merkte dit op en kwam toen naar buiten. Er ontstond een discussie met de twee personen. Enkele minuten later liep de eigenaar naar binnen en haalde hij een groot mes. Hij haalde toen verschillende keren uit naar een van de twee personen die veel bloed verloor aan de arm. Hij werd gewond afgevoerd, maar was niet in levensgevaar toen.

Dierenmishandeling

Maandag ging de politie ter plaatse naar de woning waar ze de twee vermagerde en verzwakte beesten aantroffen. Ze werden onmiddellijk in beslag genomen en weggebracht. De korpschef bevestigt het nieuws. “Wij zijn nu een onderzoek gestart naar dierenmishandeling, maar meer kunnen we daar op dit moment nog niet over kwijt", zegt Feys. “In het algemeen wanneer we zaken van dierenmishandeling tegenkomen, kijken we waar deze dieren het best naartoe kunnen worden gebracht en bij wie ze worden opgevangen", besluit de politie.