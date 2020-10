Politie neemt dertig gram heroïne (en tal van andere drugs) in beslag tijdens actie voor veilige school- en stationsomgeving Koen Baten

01 oktober 2020

18u08 6 Dendermonde/Lokeren Op dinsdag 29 september heeft de politie van Dendermonde samen met de politie van Lokeren, de spoorwegpolitie en de federale politie een grootschalige actie gehouden aan de stations- en schoolomgeving in deze regio’s. Hierbij werd een hele lading drugs in beslag genomen. Agenten konden onder meer 30 gram heroïne in beslag nemen.

Aan de actie namen in totaal 32 politieagenten, een drugshond, 20 controleurs van De Lijn en 19 agenten van de spoorwegpolitie deel. Op het hele grondgebied van Dendermonde, op de trein en in Lokeren werd er een controle gehouden op overlast, om dit de kop in te drukken.

Bij deze actie kon de politie heel wat drugs in beslag nemen. Naast de heroïne werden ook heel wat pacsons en een halve gram cocaïne in beslag genomen. De politie kon ook bijna tien gram cannabis in beslag nemen en een kleine hoeveelheid hasj. Er werd ook 125 euro cash geld en gebruikersmateriaal voor drugs in beslag genomen.

Er werden ook drie personen gearresteerd die een aanzienlijke hoeveelheid drugs bij zich hadden. Drie anderen jongeren kregen een proces-verbaal voor het bezit van drugs. Eén persoon die geseind stond, werd opgemerkt door de politie en kon opgepakt en meegenomen worden voor verhoor.

Gevangenisstraf uitzitten

Een persoon moet zich binnen de week aanmelden bij de gevangenis van Dendermonde om een openstaande gevangenisstraf van 2,5 jaar uit te zitten. Daarnaast kregen twee personen een proces-verbaal opgesteld voor het niet naleven van eerder opgelegde voorwaarden.

De politie had ook nog de handen vol met een persoon die de openbare orde verstoorde aan het Justitieplein in Dendermonde. De man had geen identiteitskaart bij zich en stelde zich weerspanning op tijdens de controle. Hij werd overgebracht naar het politiebureau.

Op vlak van verkeer stelde de politie ook een overtreding vast voor niet verzekering en een parkeerovertreding. Er werd ook een boete uitgeschreven voor het gebruik van de gsm achter het stuur.