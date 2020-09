Exclusief voor abonnees Politie merkt opmars van gebruik van lachgas: stad werkt aan besluit om gebruik aan banden te leggen Koen Baten

14 september 2020

13u00 2 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde en burgemeester Piet Buyse (CD&V) merken een stevige opmars van het gebruik van lachgas op in de stad. De ampullen zijn bijzonder populair bij jongeren en worden vaak gebruikt om in een roes te komen, maar dit is levensgevaarlijk. Het gebruik ervan wordt niet aanzien als drugs, maar burgemeester en politie werken wel aan een besluit om het aan banden te leggen.

Lachgas is al langer bijzonder populair bij jongeren en is ook al gekend bij heel wat politiezones. In Dendermonde merken ze de laatste maanden dat ook hier het gebruik bijzonder populair wordt. Exacte cijfers kunnen er op dit moment niet gegeven worden, maar de politie doet regelmatig vaststellingen. “Dit gebeurt op allerlei verschillende locaties”, aldus korpschef Patrick Feys. “We stellen het vast tijdens routinecontroles of tijdens controles bij mensen thuis of op café. We nemen alles dan in beslag gewoon omdat het zo gevaarlijk is", klinkt het.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen