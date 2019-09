Politie-inspecteur die koffiekoek gaat kopen bij bakker betrapt man met cannabis Koen Baten

13 september 2019

15u19 0

Een politie-inspecteur van het korps van Dendermonde heeft gisterenochtend een man betrapt met cannabis. De inspecteur was bij een bakker even gestopt voor een koffiekoek te kopen. Toen hij buiten kwam rook hij meteen de geur van cannabis en sprak hij de persoon in kwestie aan. Zijn materiaal werd in beslag genomen en hij wordt voortaan extra in de gaten gehouden.