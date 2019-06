Politie houdt voor tweede dag op rij razzia in café, nu aan station in Dendermonde: “Willen een signaal geven” Koen Baten

29 juni 2019

10u06 28 Dendermonde Voor de tweede dag op rij heeft de politie van Dendermonde een razzia gehouden in een café in Dendermonde. Dit keer ging het om café Chill In, dat enkele maanden geleden overgenomen werd. Dit keer kregen ze hulp van Hamme/Waasmunster, Berlare/Zele en van het Aalsterse politiekorps. “We willen een signaal geven dat drugs niet thuis horen in het nachtleven", zegt korpschef Patrick Feys.

De inval in het café aan de stationsbuurt in Dendermonde gebeurde rond 23.00 uur gisterenavond. Met man en macht vielen ze binnen en werd iedereen onderworpen aan een controle. Ook in het café zelf werd een controle gedaan en werden opnieuw sporen gevonden van drugsgebruik in de zaak. Het is al de tweede inval in een café op evenveel dagen tijd in Dendermonde. Donderdagavond werd er nog binnengevallen in Café Sint-Joris op de Grote Markt. Ook daar werden gebruikssporen aangetroffen, maar de cafébaas liet verstaan mee te willen werken het probleem op te lossen.

Aan de stationsbuurt werden geen arrestaties uitgevoerd. “We willen vooral een krachtig signaal geven dat we drugs niet tolereren in het uitgaansleven", zegt Patrick Feys. “Het is zeker niet uitgesloten dat in de toekomst nog zulke acties volgen", klinkt het.