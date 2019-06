Politie houdt grote razzia in café op Grote Markt Koen Baten

08u39 0 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft gisterenavond op de Grote Markt in Dendermonde een razzia gehouden op café Sint-Joris. De inval gebeurde laat op de avond en was met de hulp van politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen en de politiezone van Denderleeuw/Haaltert.

Alle aanwezigen in het café moesten onmiddellijk naar buiten en het café binnenin werd onderzocht door de politie. Iedere bezoeker die ook aanwezig was moest zich meteen laten testen en fouilleren of dat ze in het bezit of onder invloed waren van drugs. Het café had al langer een reputatie dat er regelmatig drugs gebruikt zou worden, vandaar dat de politie met man en macht binnen viel.

De resultaten van de razzia worden vanmiddag verwacht.