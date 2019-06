Politie gaat langs bij mensen die filmpjes en foto’s maakten van dodelijk ongeval Schoonaarde Koen Baten

De lokale politie van Dendermonde heeft ontdekt dat er bij het dodelijk ongeval op de Eegene in Schoonaarde foto’s en filmpjes op sociale media werden verspreid alvorens de familie op de hoogte was van wat er zich afspeelde. De feiten zelf zijn op zich niet strafbaar, maar het is wel onverstandig om te filmen en foto’s te maken van ongevallen alvorens de familie werd ingelicht.

De politie van Dendermonde spoorde de makers van de filmpjes en foto’s op en bracht hen een bezoek om hen te wijzen op de gevaren. De beelden werden daarna verwijderd van sociale media.